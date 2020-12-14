İşçilere ek ödemeler bugün hesaba yatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin ilave tediyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
TÜRKİYE 14.12.2020, 10:48 14.12.2020, 12:08
Bakan Selçuk, 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün ödeneceğini belirterek tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini hatırlattı.
"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.
Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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