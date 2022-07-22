Işıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı
Alevlere teslim olan otomobil, çevredekiler tarafından görüntülendi. Ankara yönü, kaza nedeniyle araç geçişine kapatıldı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
Saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada, Aksaray'dan Ankara yönüne giden C.D. yönetimindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.G.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Aracın motoru alev aldı
Sürücü C.D. ile öndeki otomobilde bulunan Z.G. hafif yaralandı. Bu sırada çarpan otomobilin motor kısmı alev aldı.
Arkadan çarpan otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası anlar, o sırada olay yerinde bulunanlar tarafından çekildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kaza noktasına sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yangın söndürüldü.
Ankara yönü araç geçişine kapatıldı
Kaza ve yangın nedeniyle Ankara-Aksaray yolunun Ankara yönü bir süre araç geçişine kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
DHA'nın haberine göre, yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
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