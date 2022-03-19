Isınmak isterken canından oldu
Isınmak için aracın içerisine köz kovası koyan şahıs, kovanın alev alması neticesinde feci şekilde can verdi.
TÜRKİYE 19.03.2022, 15:38
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta bir kişinin yanarak can verdiği tespit edildi.
KÖZ KOVASI ALEV ALDI
Yapılan incelemelerde sürücü koltuğunda köz kovası bulunduğu, yan koltuktaki cesedin ise 50 yaşındaki Sebahattin Bıçakçı’ya ait olduğu belirlendi.
Yangının, Bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı’nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendirilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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