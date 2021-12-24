İşitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı
Çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 24.12.2021, 17:38 24.12.2021, 17:57
İşitme engelli anne Filiz Oruç, 4’üncü sınıf öğrencisi oğlu İbrahim Arda Oruç ile birlikte İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi’nden karşı tarafa geçmek istedi.
Yolun yarısına gelen anne ve oğluna minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI
Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakolu ekipleri tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren İbrahim Arda Oruç bugün cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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