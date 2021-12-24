İşitme engelli anne ile oğluna minibüs çarptı

İşitme engelli anne Filiz Oruç, 4’üncü sınıf öğrencisi oğlu İbrahim Arda Oruç ile birlikte İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi’nden karşı tarafa geçmek istedi.

Yolun yarısına gelen anne ve oğluna minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakolu ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren İbrahim Arda Oruç bugün cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.