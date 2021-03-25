İşitme engelli genci döven cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Fırat Delikanlı adıyla bilinen şahsın, eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli Engin E.'yi öldüresiye dövmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Genç adamın kanlar içerisindeki görüntüleri yürek burkarken, kullanıcılar şahsın bir an önce tutuklanması için onlarca paylaşımla çağrıda bulundu.
TÜRKİYE 25.03.2021, 14:35
Aydın'da "Fırat Delikanlı" ismiyle bilinen Fırat K. isimli şahıs, eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli Engin E.'yi kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Daha sonra bu anları Instagram'dan yayınlayan Fırat K., sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Twitter'da infial yaratan video sonrası kullanıcılar büyük tepki gösterdi. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi bir anda gündem olurken, yapılan yorumlarda şahsın bir an önce tutuklanması talebi yer aldı.
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