İskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binada dış cephe mantolama işi yapan 2 işçi iskeleden yere düşerek yaralandı.
TÜRKİYE 02.12.2021, 13:23
Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binaya kurdukları iskelede mantolama çalışması yapan işçiler Turan Doğan ve Güray Gönül iskelenin yıkılması üzerine 1. kattan parke taşların üzerine düştüler.
Yaralan iki işçi olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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