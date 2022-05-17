İskeleden düşen ustanın durumu ağır
Silvan ilçesideki binanın dış sıvasını yaparken, iskelenin demirinin çıkması sonucu aşağı düşen adam yaşam savaşı verirken, yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 17.05.2022, 17:46
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı evin dış sıvasını yapan S.B. isimli usta, kaza geçirdi.
Usta, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıkınca, hızla aşağı doğru düştü.
S.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ustanın durumu krtik
İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
O anlar
S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.
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