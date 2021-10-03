İskenderun Körfezi'nde dev hortum
Hatay'ın İskenderun körfezinde siyah bulut tonlarında dev hortum görüldü. Hortum vatandaşların kameralarına yansıdı.
TÜRKİYE 03.10.2021, 15:04
Hatay'daki İskenderun körfezinde siyah bulut tonlarında dev hortum heyecanla izlendi.
Hortum, kentin bir çok farklı açısından cep telefonları kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, dev hortumun, İskenderun Payas ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görülüyor.
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