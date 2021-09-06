İsmail Demir: Tank motorumuz test aşamasında
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tank motorunun şu anda test aşamasında olduğunu belirterek, "Geleceğin teknolojileri başka motorları işaret ediyor bunun hazırlığı da yapılıyor." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Savunma sanayiinde pandemi sürecini gerçekten "durmak yok, yola devam" sloganımız çerçevesinde, tabii ki tedbirleri maksimum ölçüde alarak geçirmeye çalıştık ve projelerimizde pek aksama olmadı.
Tabii mücbir şartlarla çalışma şartları, mesafe vesaire konularla ilgili belirli tedbirler alındı. Bu biraz yavaşlamaya sebep oldu ama mesai artırarak, vardiyaları değiştirerek falan bunu bence göğüsledik ve gördüğünüz gibi projelerimizde de durmadan teslimatlarımızı yapıyoruz.
Projemiz devam ediyor. Daha çok yolumuz var. Koşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var, yaptıklarımızın daha iyisini yapmak üzere sürekli olarak geleceğe bakmak durumundayız. Çok iyi yaptık demektense bundan daha iyisi yapacağız demek daha işimize geliyor.
Motorlarımız şu an test aşamasında. Tank motoru şu anda testte çalışıyor. Motorlar konusunda bir seferberliğimiz var ama bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Bu motorlar aslında klasik teknolojiye dayanıyor. Ancak geleceğin teknolojileri başka motorlara işaret ediyor. Bu alanın da boş kalmaması gerekiyor. Bu motorlar devre dışı kaldığında teknolojiler değiştiğinde bunun hazırlığının da yapıldığını belirtmek isterim.
SİHA’ları kullandık ama hasımlarımız SİHA’larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular. Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA’yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz. Burada duramazsınız. Mutlaka yeni teknolojilere kafa yormanız lazım. Harekat ortamında durdurulamaz iletişimi kesilemez olmanız lazım.
Milli muharip uçağı ve insansız jet savaş uşaçığımızı ve uzaya çıkacak roketi heyecanla bekliyorum.
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