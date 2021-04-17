İsmail YK şarkısıyla kopan adam sosyal medyanın dilinde!

Adanalı bir vatandaşın sosyal medyada paylaşılan videosu izleyenleri gülümsetti.

Bisiklet üzerinde ilerleyen adam, yanındaki araçta çalan şarkıya dansıyla eşlik etti. Elindeki kolasıyla keyifli anlar yaşayan adamın dansı ise oldukça dikkat çekti.

İsminin Selçuk olduğu öğrenilen adamın araçtaki arkadaşları ise "Heyt be Selçuk, bravo" sözleriyle kendisini tebrik etti.

İşte o anlar...