Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 10.08.2020, 15:33
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Şarkikaraağaç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başdeğirmen köyünde COVID-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Alınan karantina kararının uygulaması başladı.
Karantina süresince yasaklara aykırı davranan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
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