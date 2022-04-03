Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 03.04.2022, 18:11
H.Ö'nün kullandığı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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