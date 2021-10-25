Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler
Ticari taksinin kırmızı ışıkta durmasının ardından müşteri, iki şahsın saldırısına uğradı.
TÜRKİYE 25.10.2021, 15:18
Isparta’da dün akşam saatlerinde bir yolcu saldırıya uğradı.
İstanbul yolu üzerinde bir kavşakta meydana gelen olayda, seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra ticari taksi içindeki müşteri araçtan indirildi.
TAKSİDEN İNDİRİP DÖVDÜLER
Görüntülerde, yere yatırılan söz konusu müşterinin iki şahıs tarafından dövüldüğü görülüyor.
Darbedilen adam yeniden taksiye bindirildi. "Abi lütfen vurma" diyen müşterinin uğradığı saldırı anbean kaydedildi.
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