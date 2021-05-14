İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Filistinlilere saldırmaya devam etti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı seçmesi dikkat çekti.

AÇIKLAMAYI ORDU SÖZCÜSÜ YAPTI

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

103 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

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İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.

ASKERİ OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.