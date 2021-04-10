İsrail polisinin Filistinlilere olan zulmü bitmiyor!

İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, Es-Sahire Kapısı’nda Filistinli bir babayı çocuklarının gözleri önünde darbetti.

Dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlanmasının üzerine büyük tepki topladı.

ÇOCUKLAR AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

İsrail polisinin Filistinliye saldırdığı anlarda küçük oğlu ve kızının ağlama krizine girdi.

Çocuklar “Baba, babamızı istiyoruz.” diye çığlıklar attı. Adamı İsrail polisinin elinde çevredeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Çocuklar "Birazdan babanızı bırakacaklar." denilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çocukları sakinleştirmeye çalışan kişi İsrail polisi ile İbranice konuşup, “Çocuklar var, ağlıyorlar, onların ağladığını görmüyor musunuz? Bu adam ne yaptı?” dedi.

Bir başka kişi de polislere yine İbranice, “O hiçbir şey yapmadı.” diyerek adamı polislerin elinden almaya uğraştı.

Polislere karşı birlik olan vatandaşlar, kimliği belirlenemeyen adamı kurtarmayı başardı. Olayla ilgili İsrail polisi tarafından açıklama yapılmadı.