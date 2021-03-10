İşsizlik rakamları açıklandı

İş gücü istatistiklerine ilişkin açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre bin kişi azaldı. 3 milyon 861 bin kişi oldu.



İşsizlik, yıllık bazda yüzde 0,4 gerileyerek 12, 2 seviyesine indi. İstihdam edilenlerin oranı yüzde 1,2 artışla 43, 8 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilen kişi sayısı 27 milyon 706 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde iş gücüne katılım oranı da yüzde 49 virgül 9'a çıktı. Kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 28'e geriledi.