İstanbul'da 16 yaşındaki Berke, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de, 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede cansız beden bulundu.

İddaya göre, iş için Erzincan’a giden baba, 16 yaşındaki oğlu Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemenin ardından Berke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞEKER HASTASIYDI

Polis ekipleri, Cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke'nin cenazesi, İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi.