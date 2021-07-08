İstanbul'da 4 araç kazaya karıştı

D-100 Karayolu Beylikdüzü kesiminde, bir hafif ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç bariyerlere çarptı.

Bir taksi ile bir motosiklet sürücüsü de, kazayı görünce yardım için durdu. Bu sırada aynı yönden gelen bir otomobil, hem kaza yapan araca, hem de yardım için duran 2 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.