İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu
İstanbul Fatih'te, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu.
TÜRKİYE 24.04.2022, 10:38 24.04.2022, 10:39
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde şüpheli bir kişiyi yakalama çalışmaları sırasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonrası polis memuru Zafer Mat, yüksekten düşerek yaralandı.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Zafer Mat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehidin naaşı bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek.
Şehit Zafer Mat, pazartesi memleketi Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Zafer Mat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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