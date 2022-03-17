İstanbul'da bir savcı, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesinin son kurbanı bir savcı oldu.

Yasa dışı bahis yalanıyla savcıya tuzak kuran çete, ilk önce kendilerini banka çalışanı olarak tanıttı.

Dolandırıcılar daha sonra savcıyı, 'banka hesabınızdan yasa dışı bahisle ilgili para aktarımı yapıldı' yalanıyla kandırdı.

SAVCIYI 3 SAATTE 200 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

3 saat boyunca savcıyla görüşerek güven kazanan dolandırıcılar, hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesini istedi.

Dolandırıcılar ayrıca paranın iade edileceğini de söyleyerek yöntemlerine devam etti.

Yaşanan bu durumun ardından savcı, bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı.

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre ekipler, yaşanan bu dolandırıcılığın ardından harekete geçti.

Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi.

PARASI OLDUĞU GİBİ TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

200 bin lira sahibine teslim edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.