İstanbul'da cezaları kesinleşen 45 kişi hapse gönderildi
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 kişi cezaevine teslim edildi.
İstanbul'da polis operasyonlarında yakalandıktan sonra tutuksuz olarak yargılanırken, haklarında hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.
08-09 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri daha önceden tespit ettikleri evlere baskın yaptı.
45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baskınlarda haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen toplam 45 kişi gözaltına alındı.
CİNAYET, UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIK FİRARİLERİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar arasında hakkında hırsızlık suçundan 29 yıl 2 ay cezası kesinleşen Çağrı M., yaralama suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası alan Orhan V., dolandırıcılık suçundan 17 yıl 11 ay hapis alan Mehmet Ö., öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası alan Kamil A. ve Yılmaz S.'de bulunuyor.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler adliyelerde işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri tarafından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.
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