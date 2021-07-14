İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Annesini sokak ortasında darp etti
İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir kişi, sokak ortasında annesini darp etti. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.
TÜRKİYE 14.07.2021, 12:26
Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATILDI
Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.
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