İstanbul'da deprem! Vali Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.Deprem, AFAD verilerine göre, İstanbul Kartal'da 3.9 şiddetinde gerçekleşti. Vali Yerlikaya, "Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.
TÜRKİYE 19.06.2021, 15:56
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli ve şiddetli yaşanırken, Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.
İstanbul'da Kartal merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.07'de yerin 7,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BİRÇOK İLÇEDE HİSSEDİLDİ
Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede ve çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.
KANDİLLİ 4.2 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, depremin merkezini Sultanbeyli; büyüklüğünü ise 4.2 olarak duyurdu.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.
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