İstanbul'da depremin ardından hasar oluşan bir bina boşaltıldı
İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremde, duvarlarında hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.
TÜRKİYE 19.06.2021, 21:56
Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.
Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu.
Bina ekiplerce mühürlendi
Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.
Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.
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