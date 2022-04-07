İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı
DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 21 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 07.04.2022, 09:22
TEM Şube Müdürlüğünce DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Deşifre Edilmesine Yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul Sultangazi ilçesinde 12 Mart 2022 tarihinde 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarını anma yürüyüşünde DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 hedef şahsın yakalanmasına yönelik il genelinde 7 farklı ilçede 21 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Farklı bir soruşturmızdan firar durumda olan Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Aranması bulunan bir şahıs yakalandı.
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