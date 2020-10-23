İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtulan pilot hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 23.10.2020, 14:54 23.10.2020, 14:57
İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi

İstanbul Büyükçekmece'de dün düşen eğitim uçağının pilotundan acı haber geldi.

Uçaktan yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.



Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle acil inişe geçtiği sırada düştü.

İddiaya göre pilotun manevrası sayesinde uçak Avrupa TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtuldu.

Uçuş okulunun yetkililerinden alınan bilgiye göre kaza kırım ekibinin raporunun yaklaşık 2 ay içerisinde sonuçlanacağı öğrenildi.

#İstanbul Büyükçekmece #pilot #Acı Haber
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