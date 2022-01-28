İstanbul'da el frenini çekilmeyen kamyonet fırına daldı

Saat 15.45 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde yaşanan olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bakkala girmek için kamyoneti yol kenarında durdurup el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi.

KAMYONET YOKUŞ AŞAĞI HIZLANARAK FIRINA GİRDİ

Sürücünün inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya kaymaya başladı. Bir anda hızlanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarında fırına daldı.

FIRINDA ÇALIŞAN KADIN KORKUYLA YARDIM İSTEDİ

Kazanın yaşandığı sırada fırında görevli kadın, tezgah arkasında hesap yaptığı sırada kamyonetin çarptığını görünce korkuyla ayağa kalkarak yürümeye başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra aracı kontrol ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

OLAY ANI KAMERADA

Küçükçekmece’de yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin fırına daldığı ve işyeri çalışanının korkarak ayağa kalkıp yürümeye başladığı görülüyor.