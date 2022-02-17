İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul terörle mücadele ekipler tarafından FETÖ'nün hücre evlerine operasyon yapıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.02.2022, 09:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ'nün firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla güvenli ev olarak kullandığı tespit edilen ikamet adreslerinde operasyon düzenlendi.
Aralarında örgütte gizli sorumlu olarak faaliyet yürüten, ayrıca ihraç kamu görevlilerin de bulunduğu 30 şahsın yakalanmasına karar verildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde hedef şahıslardan 29’u yakalanarak gözaltına alınmış olup, ayrıca arama yapılan adreslerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nden aranması bulunan 5 kişinin daha yakalanarak toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 1 hedef şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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