İstanbul'da Formula 1 heyecanı başlıyor!

Tam 9 yıllık aranın ardından Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de yaşanacak

Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı yarın başlayacak.

İstanbul Park'ta düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

Organizasyon, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarış öncesi kente gelen formula 1 araçları İstanbul sokaklarını turladı

Dünya'nın en çok izlenen motor sporu Formula 1, o görüntüleri sosyal medya üzerinden bir video ile paylaştı. Videoyu 45 dakikada 150 bin kişi izledi.

15 Kasım Pazar günü İstanbul'da yapılacak yarışı, Formula 1'i 2 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.