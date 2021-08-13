İstanbul'da göçmen operasyonu

İstanbul Sultangazi'de çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti.

Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı. Bazı düzensiz göçmenler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı.

Minibüs şoförü aranıyor

Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan 25'e yakın düzensiz göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.