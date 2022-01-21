İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı adliyede
İstanbul'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 21.01.2022, 14:21
33 yaşındaki Hemşire Ömür Erez, çalıştığı aile sağlığı merkezinde, Rahmi Uygun tarafından silahla öldürülmüştü. Saldırgan Bağcılar'da yakalandı.
İlk ifadesinde, hemşireyi kendisine olan borcunu ödemediğini için öldürdüğünü söyledi.
Hayatını kaybeden Ömür Erez ise, çevresindekilere ilişki teklifini reddettiği için Rahmi Uygun'un kendisini rahatsız ettiğini söylemişti.
Uygun'un daha önceden kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi bir çok suçtan kaydının olduğu belirlendi.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Uygun, adliyeye sevk edildi.
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