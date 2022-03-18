İstanbul'da iki zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kumburgaz mevkisinde 3 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

Olay yerine 100 metre mesafede başka bir zincirleme kaza daha meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı kazada, aracın sürücüsü yaralandı.

İki kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yoğunluk yaşanan ve bir süre trafiğe kapanan otoyoldaki ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.