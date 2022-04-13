İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kadınların gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 13.04.2022, 20:37
Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 kişi, yolda ve toplu taşımada kadınların gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.
Tepki toplayan paylaşımlar sonrası ekipler harekete geçti.
Pakistan uyruklu şüpheliler Zafer Waseem Gaziosmanpaşa’da, Umair Malik ise Küçükçekmece’de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı.
Şüpheliler tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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