İstanbul'da kanlı pusu!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde tuzak kurma planlarına girişti.

Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu.

Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı yol üzerinde durdurdu.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Araçlarından inen saldırganlar, sopalarla hem lüks cipin camlarına vurdu hem de cipin kapısını açıp içerideki şahsa saldırdı.

O esnada saldırganların otomobiliyle cipin arasında kalan bir vatandaş da gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

CİP SÜRÜCÜSÜ KAÇMAYI BAŞARDI

Öldüresiye saldırıda bıçaklanan cip sürücüsü canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken, saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan şahıs, cip ilerlediği sırada yola düşerek yaralandı.

Saldırganlar yere düşen kişiye yardım etmek için yanına koştu. Saldırıda yaralanan kişi cipiyle hastaneye giderken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis tarafından 5 saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve olayda kullanılan bıçak ve silahın ele geçirildiği öğrenildi.