İstanbul'da maç izlerken hayatını kaybetti
FF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy kalbine yenik düştü.
TÜRKİYE 25.09.2021, 20:55
Iğdır’a bağlı Çalpala köyünde yaşayan 33 yaşındaki Fatih Aksoy, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa maçını izlemek için İstanbul'daki Çetin Emeç Stadyumu'na gitti.
KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ
Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul’da vefat eden Aksoy’un cenazesi Iğdır’a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.
Bu arada, Aksoy’un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|6
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Sevilla
|6
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Real Sociedad
|6
|13
|5. Valencia
|7
|11
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Athletic Bilbao
|7
|10
|8. Barcelona
|5
|9
|9. Real Betis
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Cádiz
|6
|6
|14. Elche
|6
|6
|15. Espanyol
|7
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0
Günlük GazetelerTümü