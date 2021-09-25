İstanbul'da maç izlerken hayatını kaybetti

Iğdır’a bağlı Çalpala köyünde yaşayan 33 yaşındaki Fatih Aksoy, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa maçını izlemek için İstanbul'daki Çetin Emeç Stadyumu'na gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul’da vefat eden Aksoy’un cenazesi Iğdır’a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

Bu arada, Aksoy’un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.