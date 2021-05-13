İstanbul'da metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki bir şahıs, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu bulunmazken, şahıs boğazına bıçak dayayarak kendine zarar vermekle tehdit etti. Şahıs, müzakereci polisler tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı.
TÜRKİYE 13.05.2021, 20:57 13.05.2021, 21:00
İstanbul'da 34 yaşındaki Ali K. iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışınca Haramidere durağında Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü rehin alarak tüm yolcuların inmesini istedi. Madde krizinde olduğu öğrenilen Ali K., boğazına bıçak dayayarak ekiplerden uyuşturucu madde talep etti.
OTOBÜSTE YOLCU YOK
Otobüsün içinde herhangi bir yolcunun bulunmadığı öğrenildi. Özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, duraktaki vatandaşların şaşkınlıkla yaşananları izlediği görüldü.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Haramidere'deki durağında iniş ve binişler geçici olarak kısıtlandı. Sağlık ekipleri de önlem amacıyla bölgeye sevk edildi. Otobüsten indirilen Ali K., güçlükle sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
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