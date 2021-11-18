İstanbul'da midesinde uyuşturucu bulunan kurye öldü
Sınır dışı edildiği KKTC'den ülkesine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan şahıs, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 18.11.2021, 11:03
Kongolu uyuşturucu kuryesi P.M.V., önceki gün Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.
Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Hastanedeki kontrollerde P.M.V.'nin midesinde, taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu bağırsaklarına yayıldığı değerlendirilen uyuşturucu bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavisi yapılan P.M.V., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
HAVAALANINDAKİ ANLARI
P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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