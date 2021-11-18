İstanbul'da midesinde uyuşturucu bulunan kurye öldü

Kongolu uyuşturucu kuryesi P.M.V., önceki gün Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hastanedeki kontrollerde P.M.V.'nin midesinde, taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu bağırsaklarına yayıldığı değerlendirilen uyuşturucu bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisi yapılan P.M.V., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HAVAALANINDAKİ ANLARI

P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.