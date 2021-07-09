İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza cinsel istismar

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Reyhan C., sosyal medya üzerinden pilot olduğunu söyleyen Hasan G. ile tanıştı.

İkili bir süre sonra Şişli ilçesinde bir eğlence mekanında bir araya geldi.

"BANA GİDELİM, ZARAR VERMEM"

İddiaya göre, Reyhan C. mekanda alkol almak istemeyince Hasan G., alkol alması için ısrar etti. Hasan G., alkol aldıktan kısa bir süre sonra genç kıza "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek güven verdi.

DÖVÜP TECAVÜZ ETTİ

Teklifi kabul eden Reyhan G. pilotla birlikte evine gitti. Eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'ye darbederek cinsel istismarda bulundu.

ERTESİ SABAH EVDEN ATTI

Yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C. sabaha kadar evde kaldı. Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikayette bulundu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DNA'SI TESPİT EDİLDİ

İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekana gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre; savcılık Reyhan C. beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

ENERJİ İÇECEĞİ DİYEREK ALKOL VERDİ

41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C., olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi. Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı.

15 YIL HAPİS YATACAK

Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.