İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet güçlerinin PKK terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrılıkçı terör örgütü PKK’ya yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölücü örgütün ülkeye yönelik eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine karşı geçtiğimiz dönemlerde yapılan operasyonlarda yakalanan PKK üyelerinden ele geçirilen dokümanların tercümesinden yeni bulgu ve belgelere ulaşıldı.

10 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu dokümanları tek tek inceleyerek en ince ayrıntısına kadar deşifre eden polis, PKK terör örgütü içerisinde yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için 10 ayrı ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 PKK'LI YAKALANDI

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda yeni örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller elde edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.