İstanbul'da rögarlardan mavi su fışkırdı
İstanbul Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı.
TÜRKİYE 09.06.2021, 12:21
Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü.
Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.
Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.
Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, "Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor" dedi.
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