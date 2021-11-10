İstanbul'da Samuray kılıcıyla kadını öldürdü
Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz, hastanede yaşamını yitirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen katil zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.
TÜRKİYE 10.11.2021, 09:29
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINDA
Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
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