İstanbul'da 'Sevgilim seni neden Instagram'da aratmış' tartışmasında kan aktı
İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, kız arkadaşının Instagram hesabından arattığı kadın kuaförü Nabi B.'yi kıskanarak, silahla göğsünden vurarak öldürdü.
TÜRKİYE 20.12.2021, 22:28 20.12.2021, 22:31
KISKANÇ SEVGİLİ, GÖĞSÜNDEN SİLAHLA VURDU
Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN ARANIYOR
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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