İstanbul'da silahlı banka soygunu!
İstanbul'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.
TÜRKİYE 04.06.2022, 14:52
İstanbul Beylikdüzü'nde 27 Mayıs'ta yaşanan banka soygunun görüntüleri ortaya çıktı.
Akşam üzeri 2 şüpheli banka şubesine girdi. Biri vezneye yöneldi, diğeri güvenlik görevlisinin tabancasını aldı.
O sırada bankada, yabancı uyruklu bir müşteri de vardı.
Silahlı 4 soyguncu kısa sürede yakalandı
Bir arsa satışından elde ettiği 180 bin doları bankaya yatırmak için bekliyordu. Zanlılar, önce müşterinin parasını silah zoruyla aldılar. Sonra da veznedeki 30 bin dolar, 1210 euro ve 137 bin lirayı da zorla alıp kaçtılar.
İhbar üzerine bankaya giden polis ekipleri, inceleme yaptı. Kimliği tespit edilen 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.
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