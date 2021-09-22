İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.09.2021, 09:05
İstanbul terörle mücadele ekipleri, sabah saatlerinde, DHKP-C terör örgütüne yönelik 14 adrese operasyon yaptı.
Operasyonda aranan 16 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü bağlantılı Direnişler Meclisi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği içerisinde kamuoyu oluşturma çalışması yürüttüğü belirtildi.
Operasyon kapsamında, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.
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