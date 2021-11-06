İstanbul'da vahşice darbedilen genç kadın felç geçirdi

Beyoğlu'nda, ablası Büşra Meraklı'nın nişan yemeğine giden Zehra Meraklı (23), korkunç saldırıya uğradı.

Nişan yemeğinin ardından bir başka mekanda lavaboya giren Zehra Meraklı, mekan çıkışında yabancı uyruklu şahsı bacaklarıyla yolu kapattığı yönünde uyardı.

ARKADAN SALDIRDI

Bunun sonrasında genç kadın yoluna devam ederken iki şahıs arkasından gelerek saldırmaya başladı.

Meraklı, ensesine aldığı darbeden sonra yere düşünce, saldırganlar yerde tekmelemeye devam etti.

Dakikalarca süren korkunç saldırı çevrede bulunan vatandaşların ve Meraklı'nın ablasının araya girmesiyle sonlandı.

YÜZÜNÜN SOL KISMI FELÇ

Kanlar içerisindeki yüzüyle tanınamaz hale gelen Zehra Meraklı'nın kaldırıldığı hastanede yüzünün sol kısmının felç geçirdiği tespit edildi.

Kafa travması geçirerek sinir zedelenmesi yaşayan genç kadın 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı cani saldırıyı atlatamayan genç kadın suç duyurusunda bulundu.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"

Zehra Meraklı, "Ablam ve eniştem nişanlandı, biz gençler olarak nişan yemeğine çıktık. Yemekten sonra eve dönerken, lavaboya uğramak için bir başka mekana girdik.Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi, arkadan enseme vurdu. Ben düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Ailem araya giriyor, hastaneye kaldırılıyorum. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiç bir şey yok. Benim gördüğüm 1 kişi saldırdı. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor"

" BU İYİ HALİM"

"Saat sabah 08.00-08.30 gibi şuurum kendine geldi. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Bu iyi halim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum. Ben nasıl olduğunu anlamıyorum idrak edemiyorum" dedi.

"KAFASINDA ZIPLADIĞINI GÖRDÜM"

Zehra Meraklı'nın ablası Büşra Meraklı ise, "Ben olayı gördüğümde başka biri darp ediliyor sandım ve nasıl kafasında tekmeler ile zıpladığını gördüm. İnsani olarak ayırmaya gittim. Kardeşim olduğunu gördüm. Ben kurtarmak için koşturduğumda o kaçtı zaten. Bizim en mutlu günümüz zehir oldu resmen. Kendi yüzümden olmuş gibi hissettim sonuçta bizim için düzenlenen bir yemekti onun vicdan azabı vardı ve kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep."

"BELKİ ÖMÜR BOYU İKAÇ KULLANACAK"

"Ambulansı aradık ama sokaklar dar olduğu için biraz gecikme oldu. Oradaki bir vatandaş arabasına aldı bizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması teşhisi konuldu, hayati riski vardı. Sabah 8'e kadar hiç uyumadık. Şu an bu haline şükür ediyoruz. Beyninde kanama olduğu için belki de ömür boyu ilaç kullanacak. Psikolojik olarak hepimiz çok yıprandık çünkü canice bir saldırı.Uzun süre uyuyamadık. Tek istediğimiz şey bu tarz insanların cezalarını bulması" dedi.

Polis ekipleri, Zehra Meraklı'ya vahşice saldıran şahsı arıyor.