İstanbul'da vahşice darbedilen genç kadın felç geçirdi

Bir mekanda lavaboya giren genç kadın, mekan çıkışında bacaklarıyla yolu kapattığı gerekçesiyle uyardığı şahıs tarafından uğradığı saldırıda felç geçirdi.

TÜRKİYE 06.11.2021, 16:20
İstanbul'da vahşice darbedilen genç kadın felç geçirdi

Beyoğlu'nda, ablası Büşra Meraklı'nın nişan yemeğine giden Zehra Meraklı (23), korkunç saldırıya uğradı.

Nişan yemeğinin ardından bir başka mekanda lavaboya giren Zehra Meraklı, mekan çıkışında yabancı uyruklu şahsı bacaklarıyla yolu kapattığı yönünde uyardı.

ARKADAN SALDIRDI

Bunun sonrasında genç kadın yoluna devam ederken iki şahıs arkasından gelerek saldırmaya başladı.

Meraklı, ensesine aldığı darbeden sonra yere düşünce, saldırganlar yerde tekmelemeye devam etti.

Dakikalarca süren korkunç saldırı çevrede bulunan vatandaşların ve Meraklı'nın ablasının araya girmesiyle sonlandı.

YÜZÜNÜN SOL KISMI FELÇ

Kanlar içerisindeki yüzüyle tanınamaz hale gelen Zehra Meraklı'nın kaldırıldığı hastanede yüzünün sol kısmının felç geçirdiği tespit edildi.

Kafa travması geçirerek sinir zedelenmesi yaşayan genç kadın 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı cani saldırıyı atlatamayan genç kadın suç duyurusunda bulundu.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"

Zehra Meraklı, "Ablam ve eniştem nişanlandı, biz gençler olarak nişan yemeğine çıktık. Yemekten sonra eve dönerken, lavaboya uğramak için bir başka mekana girdik.Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi, arkadan enseme vurdu. Ben düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Ailem araya giriyor, hastaneye kaldırılıyorum. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiç bir şey yok. Benim gördüğüm 1 kişi saldırdı. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor"

" BU İYİ HALİM"

"Saat sabah 08.00-08.30 gibi şuurum kendine geldi. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Bu iyi halim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum. Ben nasıl olduğunu anlamıyorum idrak edemiyorum" dedi.

"KAFASINDA ZIPLADIĞINI GÖRDÜM"

Zehra Meraklı'nın ablası Büşra Meraklı ise, "Ben olayı gördüğümde başka biri darp ediliyor sandım ve nasıl kafasında tekmeler ile zıpladığını gördüm. İnsani olarak ayırmaya gittim. Kardeşim olduğunu gördüm. Ben kurtarmak için koşturduğumda o kaçtı zaten. Bizim en mutlu günümüz zehir oldu resmen. Kendi yüzümden olmuş gibi hissettim sonuçta bizim için düzenlenen bir yemekti onun vicdan azabı vardı ve kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep."

"BELKİ ÖMÜR BOYU İKAÇ KULLANACAK"

"Ambulansı aradık ama sokaklar dar olduğu için biraz gecikme oldu. Oradaki bir vatandaş arabasına aldı bizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması teşhisi konuldu, hayati riski vardı. Sabah 8'e kadar hiç uyumadık. Şu an bu haline şükür ediyoruz. Beyninde kanama olduğu için belki de ömür boyu ilaç kullanacak. Psikolojik olarak hepimiz çok yıprandık çünkü canice bir saldırı.Uzun süre uyuyamadık. Tek istediğimiz şey bu tarz insanların cezalarını bulması" dedi.

Polis ekipleri, Zehra Meraklı'ya vahşice saldıran şahsı arıyor.

#İstanbul #felç #vahşice
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Başakşehir 12 18
9. Karagümrük 11 18
10. Altay 12 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Antalyaspor 12 15
13. Kayserispor 11 14
14. Sivasspor 12 13
15. Adana Demirspor 11 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Göztepe 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Bursaspor 10 14
11. Gençlerbirliği 10 14
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Manisa FK 12 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Man City 11 23
3. Liverpool 10 22
4. West Ham 10 20
5. M. United 11 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Espanyol 13 17
10. Barcelona 11 16
11. Valencia 12 16
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Celta de Vigo 12 11
16. Granada 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6