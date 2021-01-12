İstanbul'da yakalandı, midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan bir yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu madde çıktı. Gana uyruklu kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 12.01.2021, 23:26
29 Aralık'ta yapılan risk analizi çalışmalarında Gana uyruklu kişi, polis ekiplerinin şüphesi üzerine Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.
Cihazda, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine zanlı muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Burada yapılan tetkikler ve röntgen kontrollerinde, yolcunun midesinde 93 kapsül içinde uyuşturucu madde tespit edildi.
Gözaltına alınan kişi, tedavisinin ardından işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.
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