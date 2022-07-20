İstanbul'da yolcu dolu minibüsün üzerine ağaç devrildi
Pendik'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 20.07.2022, 17:26
İstanbul'un Pendik ilçesinde Cemal Bektaş yönetimindeki yolcu minibüsünün üzerine, bina bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Yolcular ve minibüs şoförü panikle dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılarak devrilen ağacı motorlu testere ile kesip minibüsün üzerinden aldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar meydana geldi.
Tedbir amaçlı sokak trafiğe kapandı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.
Ağacın minibüsün üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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