İstanbul'da yoldan çıkan minibüs ağaçlara çarptı
Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada şoför hayatını kaybederken çok sayıda yolcu da yaralandı.
TÜRKİYE 07.11.2021, 14:33
Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen minibüsün sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şoför hayatını kaybederken çok sayıda yolcu da yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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