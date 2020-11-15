İstanbul'daki tarihi camide yangın!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Vaniköy Camii'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, cami kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi’nde bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

VANİKÖY CAMİİ'NİN TARİHİ

İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Üsküdar Kandilli’de Vaniköy Caddesi’nde bulunan Vaniköy Camii, 1670 yılında Vani Mehmet Efendi tarafından inşa edilmiştir. Sultan I. Mahmut zamanında ise camiye hünkar mahfili ilave edilmiştir.

Tek minareli ve tek şerefeli olan caminin girişi batıdandır. Dikdörtgen planlı, duvarları kargir, kırma yapılı bir yapıdır.