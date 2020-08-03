İstanbul doksanlara geri döndü!
Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.
Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı.
Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DEĞNEKÇİ İŞGALİ DEVAM EDİYOR
Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor.
Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
PARA VERMEYİNCE BIÇAKLADI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı.
Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalıştı. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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